Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), İhtiyat Sandığı üyelerine yönelik “İş Yaşamı, Sınırlar ve Mobbing” başlıklı eğitim düzenledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ile DAÜ Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM) iş birliğinde düzenlenen programa, Dr. Psikolog Fatoş Özeylem ve Uzman Psikolog Haşim Haşimoğulları eğitimci olarak katıldı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve üç saat süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Büro-İş Başkanı Baytun Tuna, iş yaşamının hayatın büyük bir bölümünü kapsadığını belirterek, bu süreçte karşılaşılan stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenmenin önemli olduğunu söyledi. İnsan hakları ve çalışan hakları çerçevesinde düzenlenen eğitimlerin büyük bir farkındalık yarattığını dile getiren Tuna, şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılı eğitim serimizin üçüncü ve sonuncusu olan bu eğitimle, üyelerimizin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığımıza inanıyorum. Aynı zamanda günümüz iş yaşamının önemli sorunlarından biri olan mobbing konusunda da bilgi edinerek farkındalığımızı artırdık. Farkındalık olursa önlem olur, değişim olur. Bilgi her şeyin başıdır.”