2025-2026 öğretim yılında burs kapsamında yer almayan bölümlerle yüksek lisans-doktora ileri alan ve ihtiyaç alanları listesi açıklandı.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, yazılı açıklamasında ülkenin mevcut ve gelecekteki iş gücü taleplerine yönelik öncelikli insan kaynakları ihtiyaç alanlarını belirlemek ve burs desteklerinin bu ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çelebi, burs kapsamında olmayan bölümlerle ileri alan ve ihtiyaç alanları listelerinin burs Tüzüğü uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı ve İstatistik Kurumu Müsteşarlığı iş birliğinde, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı ve Çalışma Dairesi katkılarıyla hazırlandığını söyledi.