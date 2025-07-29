Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını dördüncü gününde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek burada etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ekipler büyük uğraşlar verdi. İki mahalle arasındaki yola kadar inen yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Gece karadan devam eden çalışmalara, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katılıyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yangına müdahale ederken üçü şarampole devrilen su tankerinde biri de kalp krizi geçiren itfaiye eri olmak üzere dört kişi hayatını kaybetmişti.

Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yangınla mücadeleye yardım için belediyenin adını kullanarak sosyal medyada paylaşılan IBAN numaralarının dolandırıcılara ait olduğunu duyurarak bu şekilde bir bağış yapılmaması uyarısında bulundu.

-Karabük

Karabük'te ikinci gününde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını nedeniyle dört mahalle ve bir köy tedbiren boşaltıldı.

Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bu arada, güvenlik gerekçesiyle Kahyalar köyü Kabaoğlu ve Çakırlar mahalleleri ile Kaleköy merkez ve Sarıkonak mahalleleri tedbiren tahliye edildi.

Karabük Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 28 Temmuz akşamı Kahyalar Köyü'nde çıkan yangına 174 araç ve dört helikopterle müdahale edildiğini belirtti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki yangınınsa büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandı. 22 Temmuz'da başlayan yangına dair son bilgiyi 28 Temmuz'da veren Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Yangının enerjisi büyük ölçüde düşürülmüştü. Alan gayet iyi durumda, belirli bölgelerde sıcaklığa bağlı küçük tütmeler var, arkadaşlarımız buralara odaklanmış vaziyetteler" dedi.

-Diyarbakır

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan yangın aynı günün akşam saatlerinde söndürüldü.

Yangına giden bir itfaiye aracının devrilmesi sonucu araçtaki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Türeli ve Uçarlı mahalleleri kırsallarında yine 28 Temmuz'da çıkan yangınsa sürüyor.

-İzmir, Kahramanmaraş ve Kütayha'daki yangınlar kontrol altında

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangın 28 Temmuz akşamı kontrol altına alındı.

Gökdere mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın Buca ilçesine de sıçramıştı.

Yangına dört uçak ve altı helikopterin de aralarında olduğu çok sayıda araçla müdahale edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 26 Temmuz'da çıkan yangın ise 28 Temmuz'da kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Valiliği 1.500 hektarlık alanın yandığını, yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen beş personelin hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edildiğini duyurdu.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki yangın ise iki uçak, 30 araç ve 150 personelle yapılan müdahalenin ardından 28 Temmuz akşamı söndürüldü.