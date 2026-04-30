Gerçekleşen ziyarette, Trabzon’un sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Vali Şahin, kentte yürütülen kamu yatırımları, altyapı çalışmaları ve turizm odaklı projeler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Trabzon’un özellikle son yıllarda turizm, lojistik ve ticaret alanlarında önemli bir gelişim sürecine girdiğini vurgulayan Şahin, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında sağlanan koordinasyonun bu gelişimde önemli rol oynadığını ifade etti.

Ziyarette söz alan TIMBİR Genel Başkanı Süleyman Basa ise birliğin ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Basa, Türk internet medyasının daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşması adına yürütülen projeler, eğitim çalışmaları ve uluslararası iş birlikleri üzerine detaylı açıklamalar yaptı. Özellikle dijital medyanın küresel ölçekte daha etkin temsil edilmesi amacıyla gerçekleştirilen girişimlere dikkat çekti.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen ziyarette, yerel yönetimler ile medya kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Görüşme, iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi