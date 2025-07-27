Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangına müdahale eden bir itfaiye personeli geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş'ta devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Mersin Silifke ve Antalya Serik'teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Uşak Sivaslı'daki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyen Yumaklı, büyük ölçüde kontrol altına alınan Antalya Gazipaşa yangınında da tedbiren soğutma işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Yakuplar Mahallesi'nde dün çıkan yangına değinen Yumaklı, "Arkadaşlarımız çok yoğun bir müdahale yaptılar. Yangının önünü kesmek için gerçekten inanılmaz bir gayret gösterdiler” diyerek yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Yumaklı, arazi şartları, kırıklar, kanyonlar, derin vadiler, dik uçurumların olduğu Karabük Safranbolu yangınının devam ettiğini dile getirdi.

- "Rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor"

Yumaklı, Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanda çıkan yangınla ilgili bilgi verdi.

Kestel'deki yangının dün saat 17.40'ta başladığını anımsatan Yumaklı, "Hava kararıncaya kadar hem hava hem kara araçlarımız müdahale ettiler. Sabahın ilk ışıklarıyla tekrar hava müdahaleleri başladı. Rüzgarın önümüzdeki saatlerde 40 kilometreyi bulması öngörülüyor. Bu duruma karşı da arkadaşlarımız tedbirlerini almış durumda. Burada halihazırda havada 6 uçak, 4 helikopter, bunlardan 2 uçak ve 2 helikopter ağır sınıf. Odaklandığımız noktalarda çalışmaya devam ediyorlar. Burada 694 kara aracı var, arazözlerden su tankerlerine kadar çok çeşitli ve 1961 personel de bu yangınla mücadeleyi sahada sürdürüyor." Dedi.

- Karabük Safranbolu yangını

Karabük Safranbolu'daki yangında gece boyu müdahalenin devam ettiği bilgisini veren Yumaklı, 57 mahallede 928 ev ve 1839 vatandaşın AFAD tarafından güvenli alana alındığını söyledi. Yumaklı, Kahramanmaraş 12 Şubat'ta dün ormanlık alanda başlayan yangının taşlık ve kayalık alana sirayet ettiğini anlattı.

- "Riskli günlerden geçiyoruz"

Yumaklı, "Ülke genelinde 36'sı ormanlık alanda 48'i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz, 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu, sadece biz değil, bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini bir kez daha ifade edelim." diye konuştu.