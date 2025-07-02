Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İnegöl'e bağlı Yeni Yörük Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin İnegöl'deki yangına 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personel, Mustafakemalpaşa'daki yangına ise 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahalesi sürüyor.