KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savşakan, 16 Mayıs Perşembe günü Fransa’da gerçekleştirilen Meeting International de Montreuil organizasyonunda ikinci olarak kürsüye çıktı. Temsilcimize ikinciliği 1.83’lük atlayışı getirdi. 2024 Olimpiyatları hedefi ile çalışmalarını sürdüren ve müsabakalara katılan Buse’nin bu başarısı ile ilgili olarak KKTC Atletizm Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Dünya'nın seçkin atletleri, Paris Olimpiyatları'nda kendilerine bir yer açmak için Jean Delbert Stadyumu'na buluştu. Yarışmayı ikincilik ile tamamlayan atletimizi, antrenörü Gennadi Zuiev'i kutlarız.”

Sıradaki durak Diamond League

Buse Savaşkan, Fransa’nın ardından önemli bir organizasyon olan Diamond League’in Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenecek yarışmaya katılacak. Bu organizasyonda yer alacak ilk Kıbrıslı Türk olan Buse, 19 Mayıs Pazar günü başarı hedefi ile yarışacak. Buse’nin yarışması Kıbrıs saati 20.00’de başlayacak.