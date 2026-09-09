Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, seçime kısa bir süre kala yapılan görevden alma ve atamaları eleştirerek bunların, kamu vicdanında ciddi soru işaretleri yarattığını savundu.

Yazılı açıklama yapan Büsküvütçü, Başbakan Ünal Üstel’in her icraatıyla, devlet yönetimine, kamu kurumlarına ve siyasete olan güveni biraz daha tükettiğini ifade ederek, yapılan görevden alınmalar için somut bir gerekçe ve açıklama talep etti.

Her yeni görevden alma ve atamanın, kamu bütçesi için bir yük, devlet mekanizmasına yeni bir maliyet ve kamu yönetimine yeni bir siyasi müdahale olduğunu belirten Büsküvütçü, ülkenin kaynaklarının, Başbakan Üstel’in “siyasi tasarruflarını finanse etmek” için kullanılamayacağını kaydetti.

Büsküvütçü, Üstel’e çağrı yaparak, “Bir siyasi partinin genel merkez yöneticisi gibi değil, KKTC’nin Başbakanı gibi davranmak zorundasınız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı da üçlü kararnameleri imzaladığı için eleştirerek, kamuoyuna bir açıklama borcu olduğunu savunan Büsküvütçü, “Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak devletin partizanlaştırılmasına, liyakatin ayaklar altına alınmasına ve kamu kurumlarının siyasi hesaplarla dizayn edilmesine sonuna kadar karşı çıkacağız.” ifadelerini kullandı.