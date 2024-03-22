Çad'da otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çad hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Tileguey bölgesinde çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan gerginliğin çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, otlak sorununa bağlı çıkan çatışmalar sonucu 42 kişinin öldüğü kaydedildi.

Pazar günü başlayan çatışmaların aralıklarla çarşambaya kadar sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmalara müdahale ettiği ve 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Afrika'nın bazı ülkelerinde, kuraklık ve iç göçe bağlı otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanabiliyor.