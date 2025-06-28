Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada turizm sektörünün içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekti. Çağıner, sektörün pandemi döneminden bile daha kötü bir durumda olduğunu belirtti.

Çağıner açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Turizm kötü gidiyor, ne yazık ki pandemi döneminden çok daha kötü bir durumdayız. Pandemide giderler azaltılmış, uyku moduna geçmiştik ve en önemlisi, faizler %9-13 aralığındaydı ve enflasyon yoktu. Neredeyse 3000 TL ile ay geçinebilir durumdaydık. Şimdi hem iş yok hem de full kapasite açığız ve maalesef girdi maliyetleri de kontrolsüz artmış durumda. Pazarlama ve ulaşım her zaman sorun olmuştur bu ülkede ama bir şekilde çözülmese de yaşayacak kadar çözümler yaratılmıştı. Pazarlamada eskiye göre iyi durumdayız, ADA KIBRIS çok başarılı ama etkisi sahada yok. Sahada etkisi olmamasının en büyük nedeni, satılabilir ve rekabet edebilir hizmet üretme şansımızın ortadan kalkmasıdır. Bu saatten sonra tüm gücümüzü maliyetleri düşürmek için çalışma yapmaya ayırmamız gerekiyor; yoksa kısa ve orta vadede turizmi kalıcı olarak kaybetme durumu ile karşı karşıya kalacağız. Boş popülist konuşmalar artık sıkıyor; hem hükümet hem de muhalefetin söylemleri maalesef karın doyurmuyor, çünkü hiçbirisi gerçek ve uygulanabilir değil. Çözüm, bu ülkenin yetiştirdiği vatansever ekonomist, bürokrat ve turizmcisinin bilim ışığında çizeceği yeni yoldadır. Bu sayede en azından neyi beklediğimizi bileceğiz, çünkü şu anki bekleyiş boş. Çözüm kendi içimizde, ama akıl ile hareket edersek çözüme ulaşırız.”