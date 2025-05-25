Kuzey Kıbrıs’ın en köklü restoran zincirlerinden Californian, 25. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir etkinlikle kutladı. İlk adımını Lefkoşa Dereboyu Caddesi’nde atan marka, çeyrek asırlık yolculuğunda bin kişiye istihdam sağlayan dev bir yapıya dönüştü.

Sadece 25 kişilik bir ekiple yola çıkan Californian, bugün Kuzey Kıbrıs’ın en büyük restoran işletmelerinden biri haline geldi. Lezzet yolculuğunu yalnızca mutfakla sınırlı bırakmayan grup, inşaat sektöründe Cyprus Construction markasıyla da adından söz ettiriyor.

Etkinlikte sahneye çıkan Californian’ın kurucusu Salih Kayım duygu dolu bir konuşma yaptı. Kayım, “Californian bugünlere gençler sayesinde geldi,” diyerek, başarının arkasındaki en büyük gücün Kıbrıslı gençler olduğunu vurguladı.

Kutlamalarda 5, 10 ve 20 yılı aşkın süredir çalışan personele plaket ve ödüller verildi. Ekip, 25. yıl pastasını hep birlikte kesti.

Etkinliğin sürprizi ise Türkiye’den gelen ünlü rap sanatçısı Çakal’dı. Sahne performansıyla geceye damga vurdu.