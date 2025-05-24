Medya Etik Kurulu, medyada etik ilkelerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan İlkeler Çalıştayı sonuçlarını açıkladı. Kurul ayrıca “İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu - Ek Maddeler” ile “Güncel İnternet Gazeteciliği Deklerasyon Metni”ni imzaya açtı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde düzenlenen basın toplantısında Medya Etik Kurulu Başkanı Aysu Basri Akter sonuçları açıklayıp, değerlendirmelerde bulundu. Medya Etik Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısına, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser, BRT Müdürü Meryem Çavuşoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileri ile gazeteciler de katıldı.

Aysu Basri Akter, medyada etik ilkelerin yenilenmesi amacıyla önemli bir süreci paylaşmak üzere bugün basın toplantısını düzenlediklerini söyledi. Medya Etik Kurulu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı ve şekillendirdiği etik ilkeleri güncellemede yeni bir aşamaya geldiklerini ifade eden Akter, özellikle gelişen teknolojinin, hayatın her alanını olduğu gibi medya pratiklerini de derinden etkilediğine dikkat çekti.

Akter, şöyle devam etti:

“Dün konuştuklarımızın bugün eksik kalabileceği bir sürece girdik. Bugün medya alanında artık yapay zekanın, algoritma kurgularının, deep fake üretimlerin, hızın birçok değerin de önüne geçtiği yeni bir sürece girdik. Medya Etik Kurulu da bu süreci öngörerek, kuruluş aşamasında evrensel etik ilkeleri temel alarak hazırlanan deklarasyona katkı sağlayan akademisyenler ve medya uzmanları yanında Gazeteciler Birliği yönetim kurulunun yönlendirdiği meslektaşlarımızla bir araya geldi.”

Akter, konunun daha geniş bir platformda daha uzun oturumlarda ele alınmasını temenni ettiklerini ancak şimdi de anlayış ve sağduyuyla ortaya çıkan çalışmaya katkı verileceğine inanç belirtti.

Değişen teknoloji, hızla yayılan yanlış bilgi, yeni yayıncılık biçimleri ve toplumun beklentilerinin, kendilerini dünden daha farklı bir yöne götürdüğüne işaret eden Akter, etik ilkelerin de zamanla birlikte gelişmeli ve bunun da mümkün olduğunca hızlı yapılması gerektiğini söyledi.

“İşte bu yüzden, hem eski ilkeleri gözden geçirdik hem de gelişen ihtiyaçlardan hareketle yeni maddeler ekledik” diyen Akter, bugün de yenilenmiş etik ilkeleri yeniden imzaya açtıklarını kaydetti.

Medyanın son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Akter, dolayısıyla bu maddelerle ya da geçmiş maddelerle ilgili bugün de bundan sonra da her türlü öneri, eleştiri ve katkıya açık olduklarını dile getirdi.

Medya Etik Kurulu'nun, sadece bir kontrol mekanizması değil, demokrasinin ana damarı olan basın mesleğini de koruma kalkanı olduğunu belirten Akter, imzaya açılan değişiklikleri okudu. Akter, ek maddelerin bizzat ve online olarak da imzalanabileceğine işaret etti.

Akter konuşmasını şöyle tamamladı:

“Özellikle Medya Etik Kurulu’nun bütün üyelerine teşekkür etmek ve desteklerine saygımı yinelemek istiyorum. Bütün üyeler bu süreçte gerek gelen şikayetlerin adil ve şeffaf şekilde değerlendirilmesi gerekse bu alanda daha fazla katkı sağlamak için büyük bir özveri ve içtenlikle katkı sağladılar. Yolumuz uzun ve sınırsız, ancak bugüne kadar birlikte yürüdüğümüze ve bundan sonra da birlikte yürümeye devam edeceğimize, çok daha sağlam adımlaratacağımıza inanıyorum. Bugün burada atacağımız imzalar sadece bir imza değil. Bu, ‘biz bu mesleği ciddiye alıyoruz’ deme şeklimiz. Okuyucularımıza, izleyicilerimize, takipçilerimize verdiğimiz bir söz. ‘Daha şeffaf, daha adil, daha sorumlu olacağız’ deme biçimimiz. Şimdi bu ilkeleri hep birlikte sahiplenme zamanı. Gelin, bu söze hep beraber imza atalım.”