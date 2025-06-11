Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türk Devletleri Örgütü Aile İşleri ve Sosyal Politikadan Sorumlu Bakanlar ve Kurum Başkanları 2. Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan’a gitti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu’na, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik ediyor.

Gardiyanoğlu ve beraberindeki heyet, Azerbaycan’da, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, 3.Sekreter Görkem Reis ve Azerbaycan Aile Kadın ve Çocuk Meseleleri Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Aynur Sofiyeva tarafından karşılandı.