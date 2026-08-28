Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yarın yaşanması öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, işveren ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi tarafında yapılan değerlendirmelerde, yarın 12.00–17.00 saatleri arasında kuzey ve batı yönlerinden esen rüzgârın saate 62–74 kilometre hızla yer yer fırtına şeklinde esmesi ve özellikle iç ve doğu kesimlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu koşulların açık alanlarda, yüksekte, çatılarda, iskelelerde, vinç ve kaldırma ekipmanlarıyla yapılan çalışmalar ile elektrik ve taşkın riski bulunan alanlarda ciddi iş sağlığı ve güvenliği riskleri oluşturabileceği, bu nedenle işverenlerin belirtilen saatlerde çalışma koşullarını yeniden değerlendirmeleri, gerekli İSG tedbirlerini almaları ve çalışanların güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumlarda çalışmaları ertelemeleri veya güvenli koşullar sağlanıncaya kadar durdurmaları istendi.

Çalışanların ise alınan İSG tedbirlerine uymaları ve güvenli olmayan çalışma koşullarını işverenlerine bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğinden daha önemli değildir.” denildi.