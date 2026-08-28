30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek resmigeçit töreni kapsamında, Lefkoşa, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasındaki güzergâh trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu güzergâh saat 07.00’den itibaren törenin biteceği saate kadar kapalı olacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı’ndan sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy çemberinden sola dönerek Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıkları Kavşağı’ndan sola dönerek, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi veya Altınbaş Petrol Trafik Işıklarından sola dönerek Kemal Aksay Caddesi üzerinden yapılacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyenler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli/Alayköy Çemberi güzergâhı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları Kavşağı’ndan, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhı üzerinden yapılacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyenler için ulaşım; Girne Lefkoşa Anayolu-Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu-Alayköy Çemberi güzergâhından veya Girne Lefkoşa Anayolu-Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergâhı üzerinden olacak.

Açıklamada, resmigeçit töreni devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergâhlarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.