Halkın Partisi, Emekli Polisler Derneği Girne Şubesi’ni ziyaret ederek ülkede yaşanan son gelişmeler konusundaki görüşlerini ortaya koydu ve soruları yanıtladı.

HP’den verilen bilgiye göre, ziyaret sırasında HP heyetine Genel Başkan Kudret Özersay başkanlık etti. Ziyarette, dernek adına ise Girne Şube Başkanı Gülay Deryagil ve Dernek Başkanı Birol Atasü de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis dışında olmalarına rağmen özellikle yolsuzluklara karşı mücadelede çok etkili, sonuç alıcı bir kavga verdiklerini söyledi.

Halkın Partisi olarak son iki yıldır bu konuda çok yoğun ve farklı bir mücadele yürüttüklerine ve somut sonuçlar elde ettiklerine işaret eden Özersay, polise, Başsavcılığa, Sayıştaya ve Ombudsmana başvurular yaptıklarını, ardından bilgi edinme hakkını kullanarak bu süreçleri takip ederek, kamuoyunu bilgilendirdiklerini, tıkanan süreçlerin önünün açılmasını sağladıklarını anlattı.

Sahte diploma ve rüşvet benzeri olayların ülkede adalet duygusunu çökerten ve insanları vergi vermekten alıkoyan, devlete olan güveni ve inancı sarsan bir durum ortaya çıkardığına işaret eden Özersay, “O nedenle sadece muhalefette bu konuları açıklama yapıp gündeme getirme değil somut sonuç alıcı adımlar atmak son derece önemlidir. Ama aynı oranda önemli olan bir başka şey ise hükümete gelince de aynı kararlılığı gösterebilmektir. Bizim Halkın Partisi olarak iddiamız budur. Yolsuzluklara karşı mücadelede muhalefetteyken yaptıklarımız iktidarda yapacaklarımızın güvencesidir” dedi.