Girne’de 2021-2025 yılları arasında faaliyet gösteren bir bankada çalışan İ.Ç. (E-42), müşteri hesaplarından 216 bin 684 Sterlin çalmaktan tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs, müşterisine ait vadeli mevduat hesabından toplam 216.684,58 STG parayı başka müşterilerin hesaplarına aktarıp, daha sonra o hesaplardan çekerek tasarrufuna geçirdi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen İ.D’de (K-32) tutuklandı.

- Üç ayrı yerde hırsızlık, sekiz tutuklu

Demirhan, Girne ve Güzelyurt’ta meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili sekiz kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden O.E.M.I.(E-22), A.S.A.W.(E-21), S.M.S.E.(E-20) ve Y.S.Y.A.(E-21) market içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 710 TL değerindeki muhtelif parfüm ve kozmetik ürünlerini alıp kasada ödeme yapmadan market dışına çıkararak çaldı.

Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden A.E.H.(E-18), H.H.(E-19) ve İ.H.(E-18) de market içerisinde satışa sunulan toplam 2 bin 800 TL değerindeki 3 adet cep telefonu şarj cihazını alıp kasada ödeme yapmadan kaçtı.

Güzelyurt’ta ise S.E.(K-22), satmış olduğu çorapların ücretini ödemek için cebinden para çıkaran bir şahsın elinde tuttuğu toplam 3 bin 600 TL nakit parayı elinden zorla alarak çaldı.

Bahse konu şahıslar, tespit edilerek tutuklandı.

- Hırsızlık zanlısı Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir çanta-ayakkabı mağazasında, Şubat-Temmuz 2024 ayları arasında kasiyer olarak çalışan I.F.S (K-29), mağaza içerisinde satışa sunulan erkek parfümü ile kadın para cüzdanını alıp tasarrufuna geçirerek çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak aranan zanlı, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

- KKTC'de ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.