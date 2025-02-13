Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında, 10-13 Şubat 1964 tarihlerinde Limasol'da verilen direniş ve bu direnişte şehit düşenler, Girne’deki Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bazı milletvekilleri, bölge okulları, kurum ve kuruluşlar, askeri erkan ve dernek temsilcileri katıldı.

Anıta protokol sırasına göre çelenklerin konulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, konuşmalar yapıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törenin konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova yaptı.

- Tatar: “Limasol Direnişi’nde gösterilen cesaret halkı bu günlere kadar taşıyabildi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Limasol Direnişi’nin tarihte Plevne mücadelesine benzetildiğini söyleyerek, Limasol’daki kahramanlıkların unutulmasının mümkün olmadığını vurguladı ve "Limasol Direnişi’nde milletimize yakışır bir şekilde gösterilen cesaret halkı bu günlere kadar taşıyabildi" dedi.

Rum tarafı ve Yunanistan’ın o dönemdeki hedefinin ENOSİS ve Akritas Planı ile Kıbrıs’ı bir Yunan adası yapmak olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklere orantısız güçle saldırıldığını belirtti.

Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama emellerine ulaşmak için her türlü insanlık hakkını göz ardı ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 103 Türk köyünde yakma, yıkma ve bu köylerde yaşayan halkı göç ettirmek suretiyle bir imha planı ve bir soykırım hareketiyle karşı karşıya kalan Kıbrıs Türkü’nün hiç boyun eğemeyerek direndiğini ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de gayretleri ve desteğiyle bugünlere geldiğini anlattı.

-“KKTC, bizlerin bağımsızlığının, özgürlüğünün, hürriyetinin ve onurlu yaşamının simgesi ve ifadesidir”

“KKTC bizlerin bağımsızlığının, özgürlüğünün, hürriyetinin ve onurlu yaşamının simgesi ve ifadesidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, milli iradeden geri adım atılmayacağını ve egemenlik kabul edilmezse, devlet kabul edilmezse, anavatanla olan bağlara saygı gösterilmezse, Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak adadaki varlığı kabul edilmezse bir çözüme ulaşılamayacağını belirtti. Tatar, “Elbette koşullar yerine getirilirse biz de bir anlaşmadan yanayız” dedi.

51 yıldır bu ülkede barış, istiklal ve huzur olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının güvende ve onurlu bir şekilde yaşamaya devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu zenginliği ve güvenliği tehlikeye atmaya kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.

Şehitleri rahmet ve minnetle anan Tatar, bu toprakların şehitlere borçlu olunduğunu söyledi.

-Aydınova: “51 yıllık barış ortamının devamı arzumuzdur”

Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova, Kanlı Noel olayının 52’nci günü Limasol Türk halkına karşı saldırı başlatıldığını belirterek, Limasol Direnişi’nde yaşananları anlattı. Aydınova, tarihe “2. Plevne Müdafaası” olarak geçen Limasol Direnişi’ne katkı koyanlara minnet, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Gençlere seslenen Aydınova, mücadele yıllarında halkın canını kurtarmak için göç ettiğinden ve çekilen sıkıntılardan bahsetti.

Kıbrıs’ta barışın 51 yıldır devam ettiğini vurgulayan Aydınova, yıllardır yürütülen temaslardan Rumların Türkleri azınlık görmesi nedeniyle sonuç alınamadığını söyledi.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemine vurgu yapan Aydınova, “51 yıllık barış ortamının devamı arzumuzdur” dedi.