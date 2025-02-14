Güzelyurt Kaymakamlığı, 17-21 Şubat tarihleri arasında Çamurova atış alanında top atışları yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlık'tan yapılan yazılı açıklamada, atışların 07.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilerek, atış yapılacak gün ve saatlerde can ve mal emniyeti açısından söz konusu bölgelere girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Atışlara müteakip bölgede kör giden mermileri arama ve imha işleminin devam edileceğine dikkat çekilen açıklamada, komutanlıkça serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi uyarısında da bulunuldu.