Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Berat Kandili programına katılmak üzere KKTC’ye gelen TC Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’i kabul etti.

İşliyen’e, TC Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan ile KKTC Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Boşal eşlik etti.

-Tatar

Kabulde ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Tatar, TC Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen’i böyle anlamı bir günde ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Halkımızın, Türkiye’deki kardeşlerimizin ve İslam âleminin Beraat Kandili'ni kutluyorum.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının milli, manevi ve kültürel değerleri nesilden nesile aktardığını kaydeden Tatar, “Hakkımızdan, hukukumuzdan asla vazgeçmedik. Biz bu topraklarda asli unsur olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Birleşik Kıbrıs’a evirilecek federal bir çözüm yerine iki devletli çözüm anlayışını benimsediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İslam âleminin parçası olarak milli ve manevi değerlerine sahip çıkacağını ve bu mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

Tatar, yatırım, eğitim ve buna bağlı çalışmalarla yeni nesilleri geleceğe güçlü değerlerle taşımaktan sorumlu olduklarını ifade ederek, Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı. Tatar, Türk halkına selam ve sevgilerin iletti.

-İşliyen

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ramazan’dan önceki son manevi durak olarak kabul edilen Beraat Kandili programına katılmak için ülkeye geldiklerini ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkının Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum” dedi.

İşliyen, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Pakistan’da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Kıbrıs’a selamlarını ileterek, KKTC'de temaslarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tatar'a bilgi verdi.

Türkiye’den din hizmetleri için geçici olarak buraya gelenler ve uzun yıllardır ülkede görev yapanlarla bir araya gelerek, istişarelerde bulunduklarını kaydeden İşliyen, bu gece Hala Sultan Camii’nde düzenlenecek programa katılacaklarını söyledi.