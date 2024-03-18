TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımlayarak, “Kıbrıs Türkü, Çanakkale Zaferi’nden aldığı güç ve ilhamla, her türlü zorluğa ve fedakârlığa katlanarak, kendi devletine kavuştu” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajında şu ifadeler kullandı:

“Dünyanın ve emperyalist güçlerin en güçlü ordularına karşı, kahraman Türk askerinin kanı ve canı pahasına kazandığı Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümündeyiz.

Bu büyük zafer, dünya esir uluslarına ve mazlum halklarına bir umut ve ışık olurken, Kıbrıs Türk Halkına da özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde güç ve ilham kaynağı olmuştur.

Bu büyük zaferden alınan güç ve ilhamla halkımız bir asırdan bu yana vatan bildiğimiz bu topraklarda Türklüğün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmemek, özgürlüğünü ve egemenliğini korumak için mücadele etmektedir.

‘Çanakkale geçilmez’ söylemi, sadece bir söylem değil, Türk ulusunun direniş azmi ile özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. Bu vatan bilinen toprakların bölünemeyeceğinin ve işgal edilemeyeceğinin de ifadesidir. Bu söylem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu müjdeleyen bir söylemdir.

Kıbrıs Türk Halkı, Çanakkale Zaferi’nden aldığı güç ve ilhamla, her zorluğa ve fedakârlığa katlanarak, Anavatan Türkiye’nin desteği ve yardımıyla kendi vatanına ve kendi devletine kavuşmuştur.

Şehitlerimizin emaneti olan bu değerleri her ne pahasına olursa olsun koruyacak ve yaşatacağız. Tüm dünya da bunu böyle bilmelidir.

Üzerine basa basa yeniden söylemek istiyorum, zorlu koşullar altında kurmuş olduğumuz devletlerimizden vazgeçme, vatanımızı başkalarına teslim etme gibi bir gayemiz yoktur. Eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm şeklinden vazgeçmeyeceğimizi ve bu sağlanmadan müzakere masasına dönmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Federasyon masalının peşine bir 50 yıl daha takılmaya halkımızın tahammülü yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Şehitleri ile tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anarken, Çanakkale geçilemeyeceği gibi KKTC’den vazgeçilemeyeceğini de bir kez daha belirtiyorum.”

ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkele Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti:

“Türk Milleti’nin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı olarak, Türk tarihinin en parlak zaferlerinden olan, tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi’nin haklı gururunu yaşıyoruz.

109 yıl önce canları pahasına Çanakkale’yi geçilmez kılan, işgalcilere geçit vermeyen, başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan topraklarının savunulmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.”

ÖZTÜRKLER

UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale ruhunun Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ışık olduğunu kaydetti.

UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler mesajında, 18 Mart 1915'te yaşanan Çanakkale Savaşı’nın Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinde ulusal birliğin güçlenmesine öncülük ettiğini; tarihin seyrini değiştirdiğini; Türk Milletine umut, azim ve kararlılık aşıladığını ve Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin daha güçlü yanmasını sağladığını kaydetti.

Öztürkler, eşsiz bir kahramanlık destanı olarak tarihe altın harflerle yazıldığını belirttiği Çanakkale Zaferi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi için de emsal teşkil ederek Erenköy Destanı’nda direnişin ruhu olduğunu da belirtti.

“Çanakkale Savaşlarında, binlerce şehit verilmiş ve savaşın zafere dönüşmesinde dehası ile Gazi Mustafa Kemal Paşa gerçeğini tüm dünya devletleri görmüştür.” ifadelerini kullanan Öztürkler, Türk Milleti için Çanakkale Zaferi’nin anlamının askeri ve siyasi bir başarı olmaktan çok öte olduğunu vurguladı.

Öztürkler, “Çanakkale cephesinde yaşanan sayısız kahramanlık destanı vardır. Türk Milletinin karakterinde bütünleşen, insanüstü bir mücadele, tarihte eşine az rastlanan fedakârlıklar ve vatan aşkı vardır. Çanakkale Zaferi, gücünü Türk Milletinin sarsılmaz inanç ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünden almıştır. Bu duygu ve düşüncelerimle, 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 109. onur yılını kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gelecek nesillerin hür ve özgür yaşaması uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

GARDİYANOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gardiyanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk milletinin ayağa kalktığı bir silkiniş, diriliş ve yükseliştir.

Tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı, bir varoluş mücadelesi olan Çanakkale Zaferi ile Türk milleti kendisini tarihten silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş ve tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmiştir.

Kıbrıs Türkü ise Çanakkale’de destan yazan bir milletin evlatları olarak bu azmi ve direnişi rehber edinmiş, Kıbrıs’ta varoluş ve bağımsızlık mücadelesi vererek egemenliğini ilan etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünü gururla kutladığımız bu günde, destansı zaferin kahramanları başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa eden aziz Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gazilerimizi yâd ediyor, hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Ruhları şad olsun."