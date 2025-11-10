Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla bölgedeki ilkokullarda düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre Kırok, saat 09.05’te Çatalköy’deki Atatürk büstüne çelenk sunarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle andı.

Törenin ardından Çatalköy ve Esentepe ilkokullarında düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programlarına katılan Kırok, öğrencilerle bir araya gelerek, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, yaklaşık 700 öğrenciye, çocukların Atatürk ile birlikte yer aldığı hatıra fotoğrafları da armağan etti.

Bu hediyenin çocuklarda Atatürk sevgisini pekiştirmeyi amaçladığını ifade eden Kırok, “Bu çalışma, çocuklarımızın Atatürk’le manevi bağ kurmalarını ve onun izinde yürümekten gurur duymalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Bu, bizim için bir ilk ve çok özel bir proje oldu” dedi.