Çatalköy - Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, eksi 65 milyon TL zararla devraldıkları Çatalköy - Esentepe Belediyesi'ne mali disiplin getirerek, gelir-gider dengesini sağlayarak düzlüğe çıkardıklarını söyledi.

Kırok, göreve geldiği 2022 yılından bu yana ayrım yapmayıp halkın tümünü kucaklayarak hizmet verdiğini ve göreve bir dönem daha talip olduğunu da kaydetti.

Kırok, bugün görevdeki 3 yılını Lefkoşa Eziç Restoran'da düzenlediği yemekli basın toplantısında değerlendirdi.

Son 2 buçuk yılda personelin İhtiyat Sandığı birikimlerini çok ciddi boyutta artırdıklarını dile getiren Kırok, brüt asgari ücretin yüzde 33'ünü de maaşlara ek olarak yansıtarak çalışanların refahını artırdıklarını, ihtiyat sandığı borçlarının tümünün kapatıldığını, yatırımlarını da yüzde 8 gibi tavan rakamdan yatıran tek belediye olduklarını söyledi.

Kırok, yaptığı sunumda özellikle Çatalköy - Esentepe Belediyesi'nin sosyal yaşamı etkileyen projelerinden örnekler vererek, "Çatalköy Halk Plajı", "Esentepe Sahil Yürüyüş Yolu", "Bahçeli Sahil Yürüyüş Yolu ve Plaj", "26 dönüm içerisinde doğa parkı", "Çatalköy Spor ve Aktivite Merkezi", "yeni belediye binası", "sağlık ocağı", "karakol" ve "2-4 yaş okul öncesi eğitim merkezi" projelerinin ilerlemekte olduğunu anlattı.

Kırok, görev süresince çoğunluğunu Belediye - Bakanlık - Özel Sektör iş birliğiyle (BBÖ) tamamlanan ya da büyük ölçüde tamamlanmış projelerini ise, "Hz. Ömer Rekreasyon Alanı", "Arapköy Halı Saha ve Park", "Çatalköy İlkokulu ve Okul Öncesi 4 Yaş Derslikleri", "Belediye Mobil - Sorun - Şikayet Uygulamaları", "Su Sondaj Kuyusu ve Su İsale Hattı 11 km. Yenileme", "Çatalköy Spor Parkı", "Bahçeli Altyapı", "Esentepe Antrenman Sahası", "Esentepe Mezarlık", "Çatalköy - Girne Yol Genişletme", Esentepe Kültür Merkezi", "Çatalköy Bağlantı Yolu", Çatalköy Yıldız Sanat Parkı" projeleri olarak açıkladı.

Kırok, 862 metrekarelik proje alanına sahip 745 metrekare yürüyüş yollarıyla, 390 metrekare çocuk oyun alanının olacağı Karaağaç Spor Parkı Projesi ile 1600 metrekarelik alanda hayat bulacak 13 derslikli Esentepe İlkokulu projelerinin de başlatıldığını ve ilerlemeye devam ettiğini ifade etti.

Bölgede bir sağlık ocağına ihtiyaç duyulduğunu da kaydeden Kırok, bunun inşaatını kendilerinin yaparak "topu" Sağlık Bakanlığı'na atacaklarını, haziran ayında hayata geçirecekleri Mobil Karakol'un aracını aldıklarını, Aralık 2026 ve 2027 yılı içinse kalıcı bir karakol binasının hayata geçmesini umduklarını ekledi.

-"Bölgede 18 hanenin 16'sında kanser vakası var... Sebepleri araştırılmalı"

Toplantıda soruları da yanıtlayan Kırok, bir soruya karşılık bölgede ortalama 18 evin 16'sında kanser vakası görüldüğünü aktararak, Belediyenin nüfusu saydığını, kanser taraması yapmaya da talip olduğunu fakat ilgili makamlardan bununla ilgili hiçbir geri dönüş alamadıklarını söyleyerek, kanser vakalarındaki artışın Teknecik kaynaklı mı, ülkedeki ilk baz istasyonlarının hayata geçtiği bölge olması açısından baz istasyonlarından mı, asbest borulardan mı, yoksa kalıtsal özelliklerden dolayı mı olduğunun ancak yapılacak araştırmalarla belirlenebileceğini kaydetti.