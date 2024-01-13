İnşaat ve moloz atıklarına karşı sıkı denetim başlatan Çatalköy Esentepe Belediyesi, çevreye rastgele moloz dökerek, kirliliğe sebep olanları yakın takibe aldı.

Belediye sınırları dâhilinde bulunan, dağ yolu olarak bilinen Çatalköy - Değirmenlik yolu üzerinde bugünden itibaren inşaat atığı ya da moloz atan kişi ya da kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak. Çevre temizliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu dile getiren Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, vatandaşların moloz dökme konusunda mağdur olmamaları için konuya duyarlılık göstermeleri gerektiğini söyledi.



Çöp dökmek yasaktır uyarısına rağmen bölgeye çöp, inşaat atığı ya da moloz atığı döküldüğünü belirten Çatalköy- Esentepe Belediyesi söz konusu bölgeye bugünden itibaren atık döken kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.



Çatalköy Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

“Belediye sınırları dahilinde bulunan, dağ yolu olarak bilinen Çatalköy - Değirmenlik yolu üzerinde bulunan alana kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sürekli moloz dökülerek doğaya zarar verilmiş ve çevre kirliliği yaratılmıştır.

Çatalköy Esentepe Belediyesi olarak bölgede farklı noktalara dökülmüş olan birçok moloz yığınlarını belediye temizlik ekiplerimiz uzun uğraşlar sonunda temizlemeye başlamış ve büyük bir kısmı temizlenmiştir. Bu tür sıkıntıların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler belediyemiz tarafından alınmış ve tekrarlanması ve tespit edilmesi durumunda belediye olarak gerekli tüm cezai yaptırımların uygulanacağını tüm kamuoyuna duyururuz.Doğaya çöp dökenleri ihbar etmek bir vatandaşlık görevi olduğunu unutmayalım. Alo İhbar hattı 05488917777"

