Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şöyle dedi:

“19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı ilk adım, umudun, direnişin ve yeniden doğuşun simgesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bu anlamlı günün yıldönümünü, büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Kurtuluş Mücadelesi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde yazdığı eşsiz bir destandır. Bugün bizlere düşen görev, bu kutlu mirası korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır.

Gençlerimiz, milletimizin en büyük umudu ve yarınlarımızın teminatıdır. Milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, çağın gereklerine uygun şekilde yetişen, üretken ve bilinçli genç bir nesil, ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Onların fikirlerine, heyecanına ve yenilikçi gücüne yürekten inanıyoruz.

Tarımın sürdürülebilirliği, doğal kaynaklarımızın korunması ve üretimin geleceği de gençlerimizin bu alanlara ilgisiyle mümkündür. Bakanlık olarak, gençlerimizin tarım ve doğal kaynaklar alanında bilinçli, eğitimli ve yenilikçi bireyler olarak yetişmesini desteklemeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”