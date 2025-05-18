Lefkoşa – Kale Inner Wheel Kulübü öncülüğünde, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) ile Lefkoşa Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi’nde “Afete Hazır Okul Eğitimi” etkinliği düzenlendi.

İSG-BİR’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe okul yönetimi ve öğretmenlerin yanı sıra, Kale Inner Wheel Kulübü temsilcileri, sivil savunma eğitmenleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği üyeleri ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Açıklamaya göre, öğrencilerin afet bilinci kazanmalarını amaçlayan program, aynı zamanda teorik bilgilerin uygulamalı eğitimlerle pekiştirilmesine imkân sağladı.

Programda deprem, yangın ve ilk yardım konularında temel bilgiler verilerek; “Çök-Kapan-Tutun”, tahliye yollarının doğru kullanımı, yangın tüpü kullanımı, acil durum anında sakin kalmanın önemi ve ilkyardım bilincinin hayati olduğu vurgulandı. Eğitmenler tarafından yapılan sunumlar ve uygulamalı tatbikatlarla öğrenciler, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemini birebir deneyimledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği adına konuşma yapan Zeliş Demirkıran, güvenli yaşam kültürünün eğitimle başladığını ve sadece iş yerlerinde değil; okulda, evde ve sokakta da bu kültürün yaşatılması gerektiğini vurguladı. “Hazırlıklı birey, güvende bireydir. Güvende birey ise güçlü bir toplumun temelidir.” sözleriyle konuşmasını tamamlayan Demirkıran, gençlerin bu bilinci ne kadar erken kazanırsa toplumun o kadar dirençli hale geleceğini ifade etti.