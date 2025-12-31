Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, üretimin ve emeğin ülkenin geleceğini şekillendiren en güçlü değer olduğunu vurgulayarak, 2026 yılında üretim gücünün artırılmasının, çiftçinin emeğinin desteklenmesinin ve gıda güvenliğinin daha sağlam temellere taşınmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Çavuş, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2025 yılı boyunca toprağı işleyen, hayvancılıkla uğraşan ve alın teriyle ülke ekonomisine katkı koyan tüm üreticilerle birlikte önemli bir dönemin geride bırakıldığını kaydederek, “Üretimin sürdüğü her yerde bereket, ilerleme ve umut vardır. Biz de bu umudu büyütmek için çalıştık” dedi.

2026 yılında doğal kaynakların korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade eden Çavuş, “Her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek, gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlamak ve toplumumuzun her kesimine dokunan çalışmalarımızı sürdürmektir." dedi.

Çavuş, yeni yılın tüm halka sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, “2026’nın ülkemiz için bereketli, verimli ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, birlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.