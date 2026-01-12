Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın varoluş mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

Çavuş, ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simgesi, bağımsızlık ve egemenlik iradesinin mimarı olduğunu söyledi.

Çavuş, "Ömrünü halkının onurlu geleceğine adayan Denktaş, en zor şartlar altında dahi inancından, davasından ve milletine olan bağlılığından asla taviz vermemiştir. Onun kararlılığı, dirayeti ve sarsılmaz iradesi, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir" dedi.

Kıbrıs Türk halkının kimliğini, haklarını ve egemenlik hakkını uluslararası platformlarda yılmadan savunan Denktaş'ın güçlü devlet anlayışı ve ileri görüşlülüğüyle tarihe yön vermiş bir lider olduğunu kaydeden Çavuş, "Anavatan Türkiye ile kurduğu sağlam bağ ve ortak kader bilinci, halkımızın güvenliğinin ve geleceğinin teminatı olmuştur. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında özgür ve egemen bir şekilde yaşıyorsak, bu onun ve dava arkadaşlarının ödün vermeyen mücadelesi sayesinde mümkün olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın bıraktığı en büyük mirasın devlete sahip çıkma bilinci, milli duruş ve bağımsız yaşama iradesi olduğunu kaydeden Çavuş mesajında, "Bu mirası korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere daha sağlam temeller üzerinde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Denktaş’ın inancı, cesareti ve liderliği, Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın özgürlük mücadelesinin öncüsü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.