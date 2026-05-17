Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği iş birliğinde düzenlenen “4. Mormenekşe Kültür, Sanat ve Üretici Festivali”ne katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuş, Mormenekşe Enginar Çemberi Köy Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalde, yerel üreticilerin stantlarını ziyaret etti, el emeği ürünleri inceleyerek üreticilerle sohbet etti.

Festival alanında vatandaşlarla da bir araya gelen Çavuş, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Kadın emeği, yerel üretim ve kültürel mirası bir araya getiren festivalin, üreticilere destek sağlarken aynı zamanda bölge kültürünün yaşatılmasına da önemli katkı sunduğunu belirten Çavuş, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesinde yerel üretimin teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.