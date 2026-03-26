Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, hayatını kaybeden emekli Güzelyurt Kaza Mahkemesi Başkanı Recep Ali Gürler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özerdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüksek Mahkeme Başkanlığı olarak uzun yıllar adalete yargıç, son olarak da Güzelyurt Kaza Mahkemesi Başkanı olarak hizmet etmiş kıymetli hukuk insanı, emekli Kaza Mahkeme Başkanı Sayın Recep Ali Gürler'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yargıya verdiği hizmetler her zaman takdirle hatırlanacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm yargı camiasına başsağlığı diliyoruz.”