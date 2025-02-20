Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Doğancı köyünü ziyaret ederek, bölge halkı ve üreticilerle bir araya geldi. Çavuş, tarımsal kalkınmayı desteklemek adına gerekli adımların atılacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyarette, köy halkının ve üreticilerin sektörde karşılaştıkları zorluklar ile çözüm bekleyen konular ele alındı. Üreticiler, tarımsal üretimde yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken, Bakan Çavuş da, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar, mevcut destek programları ve ileriye dönük projeler hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, özellikle girdi maliyetlerindeki artış, su kaynaklarına erişimde yaşanan sorunlar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

Üreticiler, üretim maliyetlerinin her geçen gün yükseldiğini, sulama altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini ve tarımsal desteklerin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, küçük ölçekli üreticilerin korunması, tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve bölgesel kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi yönünde beklentilerini dile getirdi.

-“Hükümet, yeni projeler geliştirme konusunda kararlı”

Köy halkı ve üreticilerin beklentilerini dinleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Bakanlığın bu alanlarda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuş, hükümetin tarımsal destekleri artırma ve üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni projeler geliştirme konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Tarım sektörünün ülke ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çeken Çavuş, üreticilerle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirtti. Tarım politikalarının üreticilerin ihtiyaçlarına göre güncellenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve sektörde sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Çavuş, üreticilerin taleplerinin değerlendirilerek, yürütülecek projelerde dikkate alınacağını ve tarımsal kalkınmayı desteklemek adına gerekli adımların atılacağını söyledi.