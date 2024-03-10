Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Nijerya vatandaşı öğrenciler ile ilgili görüşmeler yapmak üzere KKTC’de bulunan Nijerya Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Omeh Nwokpoku ile Nijerya'nın Ankara Büyükelçliğinde görevli Dışişleri Bakanlığı Personeli Henry Chikogu’yu kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre görüşmede, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi de hazır bulundu.

Ülkede bulunan Nijerya vatandaşı öğrencilerin durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, adadaki öğrencilerin güvenliğinin ve iyi eğitim almalarının önemine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, Nwokpoku'ya eğitim amacıyla adaya gelmek isteyen başarılı öğrencileri aralarında görmek istediklerini de belirterek iş birliğinin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını söyledi.

Nijerya Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Nwokpoku da adaya gelecek öğrencilerin güvenlik ve refahı açısından karşılıklı olarak daha iyi iş birliği içerisinde bulunmak istediklerini belirterek, ziyaretleri çerçevesinde üniversitelerin akreditasyonları ile ilgili bilgi aldıklarını ve Kuzey Kıbrıs’ta iyi bir eğitim alma olanağının bulunduğunu ifade etti.