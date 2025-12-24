Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmede eğitim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, iki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, mevcut eğitim işbirliklerinin geliştirilmesi, çağın modern gerekleri ile ülkelerin yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çağdaş eğitim anlayışına ulaşılmasına yönelik ortak faaliyetlerin artırılmasında mutabakata varıldı.

Görüşmede, Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tekin, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü tarihi bağlar, ortak kültürel miras ve gönül birliğinin, eğitim alanında geliştirilen işbirlikleriyle pekiştiğini vurguladı.

Tekin, Türkiye ile KKTC'nin iki kardeş devlet, iki kardeş toplum olduğuna ve iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin özellikle eğitim yoluyla güçlenmesine verdikleri öneme dikkati çekerek, "Birlikte güçleneceğiz, bunun temelleri de eğitimle atılacak. Bu konuda çok istikrarlı bir ilişki sürdürüyoruz. Karşılıklı olarak bu dostluğu geliştirmek için üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC'de ekim ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini anımsatan Tekin, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Çavuşoğlu

Çavuşoğlu da uzun zamandır birlikte çalışarak milli hedefler ortaya koyduklarını belirterek bu hedeflere giderken bilgi, imkan ve vizyon paylaşımında bulunduklarını söyledi.

Eğitim alanında imzalanan işbirliği protokolünün gözden geçirilmesi ve dayanışma geliştirilmesiyle ilgili rutin toplantılar yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerin yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması, altyapıların paylaşılması ve hizmet içi kurslar konusunda karşılıklı desteklerle ilgili fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, MEB'e kendilerine verdiği destekler için teşekkür etti.

Görüşmeye TC Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz ile Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket de katıldı.