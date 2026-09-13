Millî Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Yeni bir eğitim öğretim yılına; yeni umutlarla, yeni hedeflerle ve en önemlisi çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz büyük inançla başlıyoruz.” dedi.

Çavuşoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların daha güvenli okullarda, daha nitelikli eğitim ortamlarında ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim sistemi içerisinde yetişmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Bu yıl kamu ve özel okullarda yaklaşık 58 bin 500 öğrenci, 6 bin 500 öğretmenle ders zilini çalmaya hazırlandıklarını belirten Çavuşoğlu, “Güçlendirilmiş altyapımız ve destek birimlerimizle de yeni döneme hazırız.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajında, “Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala Girne'de meydana gelen gemi kazası hepimizi derinden üzmüştür. Acımız çok büyük. Yaşanan acı hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Eğitimde bir seferberlik anlayışıyla yürüttükleri çalışmaların amacının net olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, çocukların daha güvenli okullarda, daha nitelikli eğitim ortamlarında ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim sistemi içerisinde yetişmesini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından okulların güvenliği konusunda büyük bir sorumlulukla hareket ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

- 40 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı

“Bu doğrultuda 69 okul güçlendirme kapsamına alındı, 40 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Güçlendirmeye uygun olmayan okullarımızı yıkarak çağdaş ve güvenli yapılar olarak yeniden inşa ettik. Eş zamanlı olarak yeni okullar, yeni derslikler ve ek dersliklerle eğitim altyapımızı güçlendirdik.

Ayrıca bugün geldiğimiz noktada 30 yeni okul projesini hayata geçirmenin, eğitim sistemimize 622 yeni derslik kazandırmanın ve önümüzdeki dönemde 5 yeni okul projesi için çalışmalarımızı sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Ancak bizim için bu çalışmalar yalnızca yeni binalar yapmak anlamına gelmiyor.

Diğer yandan sınıflarımızı çağın imkânlarıyla buluşturuyor; akıllı tahtalardan bilgisayarlara, internet altyapısından laboratuvarlara, kütüphanelerden atölyelere, spor alanlarından öğrencilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim ortamlarına kadar okullarımızın içini de dönüştürüyoruz. Bugün internet erişimi olmayan okulumuz kalmazken, iklimlendirme sorunu ise tarihe gömülmüştür. Tüm okullarımızda ergonomik sıra, sandalyeler yerini alırken, teknoloji ve eğitim materyallerine yönelik yatırımlarımızın artarak sürmesi, bu dönüşümün önemli göstergeleridir.”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bu süreçte hiç şüphesiz öğretmenlerin özverisi, okul aile birliklerinin desteği, devletin imkânları, belediyelerin, hayırseverlerin ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarının en büyük güçleri olduğunu vurguladı.

Yeni eğitim yılında Gazimağusa'da Namık Kemal Lisesi'nde ilk kez "Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi" programlarını da başlatacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, ayrıca Yeniceköy Meslek Lisesi’nin de bu yıl ilk öğrencilerini kabul edeceğini kaydetti.

-"Eğitimde niteliği daha da yükseltmek için kararlılıkla çalışıyoruz"

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Önümüzde hâlâ çözmemiz gereken sorunlar, geliştirmemiz gereken alanlar ve ulaşmamız gereken yeni hedefler vardır. Ancak bugün eğitimde kaliteyi daha ileriye taşımaktan, dijital dönüşümden, yapay zekâdan, mesleki eğitimin güçlendirilmesinden ve öğrencilerimizin geleceğin dünyasına hazırlanmasından söz edebiliyorsak, bunun arkasında son yıllarda ortaya koyduğumuz kararlı çalışmalar ve büyük bir emek bulunmaktadır.

Şimdi, oluşturduğumuz bu güçlü zeminin üzerinde eğitimde niteliği daha da yükseltme zamanıdır.”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğretmenlere şöyle seslendi:

“Değerli öğretmenlerimiz; Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi, ‘Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır.’ Bu doğrultuda Atatürk’ün ışığında, Atatürkçü düşüncenin rehberliğinde, aklı ve bilimi esas alan, özgür düşünen ve sorgulayan nesiller yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur.

İlmi irfanla buluşturacak ve evlatlarımızın zihnine olduğu kadar kalbine de dokunacak olan yegâne güç sizlersiniz. Aşkla ve azimle yürüttüğünüz bu kutsal vazifede her birinize sonsuz teşekkür ediyorum.”

Çavuşoğlu, velilere de şu sözlerle seslendi:

“Kıymetli Velilerimiz; eğitim yolculuğunda evlatlarınıza olan ilginiz, yaklaşımınız ve okulumuzla kuracağınız sıkı iş birliği; eğitimde kalıcı ve gerçek başarıyı yakalamamızın en önemli anahtarlarındandır. Evlatlarımızın başarısında desteğiniz bizim için çok kıymetlidir.”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğrencilere ise şöyle seslendi:

“Sevgili çocuklar; okul sadece ders öğrendiğiniz değil; hayal kurduğunuz, arkadaşlığı paylaştığınız ve yeteneklerinizi keşfettiğiniz bir yuvadır. Merak etmekten, sormaktan ve denemekten asla vazgeçmeyin. Başarı, düzenli ve sürekli çalışmayla gelir ve hiçbir başarı tesadüfi değildir.

Bugün attığımız her adımın, yarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve yarının dünyasını şekillendireceğine inanıyoruz.”

Çavuşoğlu, bu duygu ve düşüncelerle 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.