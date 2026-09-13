Polis Genel Müdürlüğü trafik ekiplerinin ülke genelinde dün gerçekleştirdiği denetimlerde kontrol edilen 2 bin 790 araç sürücüsünden 400’ü çeşitli suçlardan rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 23 araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının; “92’si yasal hız sınırı üzerinde, 17’si alkollü içki tesiri altında, 14’ü sigortasız, 9’u emniyet kemeri takmadan, 18’i muayenesiz ve 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 5’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak” olarak kayda geçti.

Diğer trafik suçlarından ise 196 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.