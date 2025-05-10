Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizleri karşılıksız sevgiyle büyüten, şefkat ve fedakârlığın sembolü olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum.

Bizleri yetiştirirken her türlü zorluğa göğüs geren, her güçlüğe sabır ve metanetle karşı koyan annelerimiz, aynı zamanda ilk öğretmenimizdir.

Hayatımıza kattığınız anlam, verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz sonsuz sevgi için minnettarım.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.”