Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanı Athena Michaelidou’nun EOKA terör örgütünü öven ve çocuklara “işgal altındaki topraklara dönme iradesi aşılandığını" belirten açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanı Athena Michaelidou’nun, çocuklara terör örgütü EOKA’nın ‘kahramanlıklarını ve vatanseverliklerini’ öğrettiklerini ve ‘işgal altındaki topraklara dönme iradesi’ aşıladıklarını ifade ettiği açıklamalarını üzülerek okudum. Kendisinin kullandığı nefret dili, barış kültürüne, eğitimde karşılıklı saygıya ve çözüm çabalarına tamamen aykırıdır.

Eğitim kurumları; barış, hoşgörü ve birlikte yaşam ilkeleri doğrultusunda genç nesilleri geleceğe hazırlamakla sorumludur. Ancak Güney Kıbrıs'ta, geçmişte binlerce masum insanın hayatına mal olmuş, etnik temizlik politikalarıyla Kıbrıslı Türk halkını yok etmeyi hedeflemiş bir terör örgütünün övülmesi ve bu örgütün propagandasının eğitim yoluyla yayılması, endişe verici olduğu kadar kabul edilemez bir durumdur.

Böylesi bir söylem, Kıbrıs’ta barış ve uzlaşı çabalarına zarar veren, genç nesillerin kin ve nefretle yetiştirilmesini teşvik eden, eğitim alanını tamamen siyasallaştıran tehlikeli bir yaklaşımdır.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı olarak, barışı tehdit eden bu tür söylemleri kınıyor; kalıcı bir çözüm ve birlikte yaşama kültürünün ancak karşılıklı saygı, diyalog ve çağdaş değerler ve gerçekler ışığında mümkün olabileceğini vurguluyoruz.

Çocuklarımız, kin ve nefretle değil; bilimle, sanatla, barış ve insan hakları değerleriyle yetiştirilmelidir. Geleceğin teminatı olan genç nesillerimize savaş değil, barış dili öğretilmelidir. Eğitim sisteminde hiçbir zaman düşmanlık tohumları ekilmemesi gerektiğinin altını çizerken Rum Eğitim Bakanlığı’nı, aklı selimle hareket etmeye ve bu tür nefret söylemlerinden derhal vazgeçmeye çağırıyoruz.”