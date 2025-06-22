Çayırova’da dün çıkan yangında yaklaşık 12 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar tamamen, 6 adet palmiye ağacı ise kısmen zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Palmiye Restoran önlerinde dün saat 16.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Ziyamet’te otobüste çıkan yangın yayıldı

Ziyamet’te bugün saat 00.25 sıralarında, bir ikametgahın avlusunda bulunan kullanılmayan durumdaki BM 245 plakalı otobüs içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangında, otobüs ile yangının sirayet etmesi sonucu otobüs yanında bulunan konteyner ve konteyner içerisinde bulunan BT 453 plakalı salon araç tamamen, HM 847 plakalı salon aracın makine kapağı ve bir adet çam ağacı ise kısmen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.