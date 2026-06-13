Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) Genel Sekreteri Cenk Paşa, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, üniversite olarak yaşam evi sakinlerine yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

KSTÜ Genel Sekreteri Cenk Paşa ile İdari İşler Daire Başkanı Hüseyin Necipoğluları’nın gerçekleştirdiği ziyarette, Yaşam Evi sakinleriyle bir araya gelinerek tesisin çalışmaları hakkında bilgi alındı ve incelemelerde bulunuldu.

KSTÜ’den yapılan açıklamaya göre, Paşa, üniversitenin yalnızca akademik eğitim veren bir kurum olmadığını, aynı zamanda topluma değer katmayı görev edindiğini ifade etti.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalan yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü olduğunu vurgulayan Paşa, Güzelyurt bölgesinin önemli değerlerinden biri olan üniversitenin, bundan sonraki süreçte de yaşam evi sakinlerinin yanında olmaya ve onlara manevi destek sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

İdari İşler Daire Başkanı Hüseyin Necipoğluları da ziyaret kapsamında Yaşam Evi’nin işleyişi ve sakinlere sunulan hizmetler hakkında bilgi aldıklarını belirterek, üniversitenin idari ve operasyonel tecrübelerinin kuruma sağlayabileceği katkıları değerlendirdiklerini söyledi.

Necipoğluları, yaşlıların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla kurumsal dayanışmayı artırarak sürdüreceklerini ifade etti.