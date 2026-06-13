Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Kültür Günleri kapsamında gerçekleştirilen kültür ve turizm tanıtım etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üstel, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik düzeyde değil, ortak tarih, kültür ve kardeşlik temelinde şekillendiğini vurgulayarak, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budaqov, KKTC-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ile organizasyonda emeği bulunan kişi ve kurumlara teşekkür eden Üstel, etkinliğin yalnızca bir kültür organizasyonu değil, ortak tarih, kültür ve geleceğin de bir göstergesi olduğunu söyledi.

“BİR MİLLET, ÜÇ DEVLET”

Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkinin sıradan bir devlet ilişkisi olmadığını belirten Üstel, “Bu ilişki gönül bağıdır, kader birliğidir. Aynı milletin farklı coğrafyalardaki evlatlarının kardeşliğidir. Bizler bunu tek bir cümleyle ifade ediyoruz; bir millet, üç devlet” dedi.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki bağların ortak tarih, ortak dil, ortak kültür, ortak değerler ve ortak gelecek inancına dayandığını kaydeden Üstel, Kuzey Kıbrıs’tan getirilen ezgilerin, halk danslarının ve sanat eserlerinin büyük Türk milletinin ortak hafızasını yansıttığını söyledi.

AZERBAYCAN’IN MİLLİ KURTULUŞ GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Konuşmasında Azerbaycan halkı için büyük anlam taşıyan 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü’ne de değinen Üstel, bu özel günün Azerbaycan’ın yeniden güç kazandığı, millet iradesinin ve devletine sahip çıkma kararlılığının sembolü olduğunu ifade etti.

Merhum Haydar Aliyev’in ortaya koyduğu devlet vizyonunun bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğinde daha da güçlendiğini belirten Üstel, güçlü Azerbaycan’ın yalnızca Azerbaycan halkının değil, bütün Türk dünyasının gururu olduğunu söyledi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Azerbaycan’ın sevincini kendi sevincimiz, başarısını kendi başarımız olarak görüyoruz. Çünkü Azerbaycan’ın gücü Türk dünyasının gücüdür. Azerbaycan’ın başarısı Türk dünyasının başarısıdır” ifadelerini kullanan Üstel, Azerbaycan’ın yükselişinin kardeş halkların yükselişi anlamına geldiğini belirterek Azerbaycan halkının Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı.

“KIBRIS’TA İKİ AYRI HALK, İKİ AYRI DEVLET VARDIR”

Kıbrıs meselesine de değinen Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının egemen devleti olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır. Bu gerçek artık görmezden gelinemez. Kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün yolu da bu gerçeğin kabul edilmesinden geçmektedir” diyen Üstel, iki devletli çözüm vizyonunun siyasi bir tercih değil, adadaki mevcut gerçekliğin doğal sonucu olduğunu belirtti.

Azerbaycan’ın her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve haklı davalarına destek verdiğini ifade eden Üstel, ortaya koyduğu kardeşçe duruşun kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyledi.

TDT’DE GÖZLEMCİ ÜYELİK VURGUSU

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yaşanan gelişmelerin Azerbaycan’ın desteğinin en somut örneklerinden biri olduğunu kaydeden Üstel, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye statüsü kazanmasının Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Üstel, bu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in güçlü desteğinin belirleyici olduğunu dile getirerek, “Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev yalnızca iki devletin liderleri değil, aynı zamanda Türk dünyasının birlik ve dayanışma idealine hizmet eden iki önemli devlet adamıdır. Ortaya koydukları irade sayesinde bugün Türk dünyası her zamankinden daha güçlü ve daha umut verici bir noktadadır” dedi.

Türk dünyasının geleceğinin birlik, dayanışma ve kardeşlik temelinde şekilleneceğine inandıklarını belirten Üstel, kardeşliğin en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

“KÜLTÜR KARDEŞLİKTİR”

Kültürün milletleri birbirine bağlayan en güçlü köprü olduğunu ifade eden Üstel, ziyaret kapsamında turizmden eğitime, ekonomiden kültüre kadar birçok alanda temaslarda bulunduklarını ve ilişkileri daha ileriye taşıyacak konuları değerlendirdiklerini belirtti.

Karşılıklı temasların artırılması ve yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesi konusunda ortak anlayış bulunduğunu kaydeden Üstel, siyasetin dönemsel, ekonomik ilişkilerin ise zaman içinde değişebilir olduğunu ancak kültür ve kardeşliğin kalıcı olduğunu söyledi.

Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Kültür Günleri’ni son derece önemsediklerini belirten Üstel, bugün kurulan kültürel köprülerin yarın daha güçlü ekonomik ilişkilerin, turizm bağlarının ve dostlukların temelini oluşturacağını kaydetti.

Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inandığını ifade eden Üstel, “Daha fazla ziyaret, daha fazla kültürel etkileşim, daha fazla turizm, daha fazla ticaret ve daha fazla dayanışma istiyoruz. Çünkü kültür kardeşliktir. Kardeşlik paylaştıkça büyür. Birlik güç verir. Türk dünyası birlikte yükselir” dedi.

“KKTC, TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR”

Bakü’den Türk dünyasına güçlü bir mesaj vermek istediklerini belirten Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs Türk halkı Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Türk dünyasının geleceği ortak dayanışma, ortak vizyon ve ortak hedeflerle şekillenecektir” ifadelerini kullandı.

Üstel, konuşmasının sonunda başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere Azerbaycan devletine, hükümetine ve Azerbaycan halkına teşekkür ederek, KKTC ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.