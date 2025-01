Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, bu akşam Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusuyla hem Merkez Yönetim Kurulu (MYK) hem de Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacağını söyleyerek, Kıbrıslı Türklerin seçilmiş son Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da PM toplantısına katılacağını belirtti

Çeler: Bu akşam hem MYK hem PM toplantımız var

BRT'de yayınlanan "Manşet+" programına katılarak Aziz Karaaziz'in sorularını yanıtlayan Çeler, TDP'nin 2025 yol haritasının hazır olduğunu, hükümete talip ve erken seçim talep eden bir parti olarak her zaman da hazır olduklarını belirtti.

Çeler, "İlk günden beri hükümetin bir parçası olacağımızı her yerde dile getirdik, bu bağlamda da çalışmalarımızı hızlandırdık ve manifestomuzu da hazırlamaya başladık. Bu akşam da hem MYK hem de PM toplantımız olacak" dedi.

“PM toplantımıza Sayın Akıncı da katılacak”

Karaaziz'in "Bu akşam yapılacak olan PM toplantısına 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da katılım göstereceği duyumlarını" sorması üzerine Çeler, bu duyumu doğruladı ve bu akşamki PM toplantısına Akıncı'nın da katılıp, bazı konularda istişare edeceklerini kaydetti.

Çeler, "Parti Meclisi'nin talebiydi bu katılım. Önemli konularda kendisiyle istişare edilmesi parti için önemliydi. Ben de kendisiyle görüşüp bu talebi dile getirdim. Hem MYK hem PM toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimleri de konuşulacak. Aday çıkarıp çıkarmama ve nasıl tavır alınacağı konularında karara varılacak" dedi.

“Bizimle resmi bir istişare yapılmadı. Ama neden liderliği TDP almasın?”

TDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ile ilgili net kararını PM toplantısında vereceğini belirten Çeler, bugüne kadar kendileriyle herhangi bir resmi istişare de yapılmadığına dikkat çekti, "PM aday çıkarıp çıkarmama konusuyla ilgili kararını verecek" dedi.

TDP'nin geçmişi olan, köklü ve daha önce de Cumhurbaşkanı çıkarmış bir parti olduğunu kaydeden Çeler, "Şu anda da yeni dönemdeki değişimiyle birlikte, kendini daha güçlü ve alternatif olarak topluma kabul ettirmiş bir partidir TDP. Diğer partilerin de ne düşündüğü elbette önemli ama TDP sadece toplumu düşünüyor. Neden liderliği TDP almasın? Neden bu ülkeyi sevgi ve inançla ileriye taşımasın?" ifadelerini kullandı.

“Hem erken seçime hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırız”

Topluma sarayın kapılarını kapatmadan toplumla başarılı şekilde liderlik sürecini yönetecek kişilerin TDP'nin içinde hali hazırda mevcut olduğunu kaydeden Çeler, aday çıkarma konusunda bir karar alınması durumunda, partinin erken seçime olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimine her daim hazır olduğunu vurguladı.