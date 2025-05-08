İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve heyeti, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Ankara’da görüştü.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz ve heyetini bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında, görüşmeye ilişkin videoya da yer verdi.