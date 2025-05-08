Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik "iş sağlığı ve güvenliği" konulu çizgi film gösterimi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, film gösterimi 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlendi.

Ekinlikler çerçevesinde, Lefkoşa’da Haspolat İlkokulu, Gazimağusa’da Karakol İlkokulu, Girne’de Çatalköy İlkokulu, Güzelyurt’ta Özgürlük İlkokulu, İskele’de Şehit İlker Karter İlkokulu ve Lefke’de Lefke İstiklal İlkokulu’nda gösterim yapıldı.

“Napo’nun Maceraları” isimli çizgi film ile çocuklara işyerinde uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında bilgi verildi.