Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarıya katkılarından dolayı tüm TDP üyelerine ve sempatizanlarına teşekkür etti.

Yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendiren Çeler, halkın geleceğine sahip çıktığını söyleyerek, seçim sonucunu demokratik iradenin güçlü bir yansıması olarak nitelendirdi.

Seçim süresince yetkili kurullarda ya da örgütlerde görevli olan, olmayan tüm TDP üyelerine ve sempatizanlarına, çıkardıkları iş ve bu başarıya yaptıkları katkı için teşekkür eden Çeler, parti örgütlerinin disiplinli, planlı ve samimi bir şekilde çalıştığını belirterek, hiçbir bireysel çıkar gözetmeksizin memleket için mücadele edildiğini kaydetti.

TDP’lilerin, Parti Meclisi ve MYK’nın aldığı kararlar doğrultusunda, “toplumsal ve tarihsel sorumlulukla ilan ettikleri güç birliği ve dayanışma iradesini” koşulsuz biçimde benimsediğini ifade eden Çeler, “Her bir TDP’li, kafasının arkasında hiçbir plan olmadan, amasız, fakatsız ve kaprissiz biçimde, sadece memleket gailesiyle ve samimiyetle çalıştı. Canla başla çalıştı ve firesiz bir şekilde mücadeleye katkı sağladı.” dedi.