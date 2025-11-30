Ceop başkan ve yönetimi ile üyelerinin Birinci Globale ziyaretleri ve tarafıkıza gösterdikleri teveccüh bizleri son derece mutlu etmiştir ….



Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği, bilinen ismiyle CEO Platformu Birinci global ailesini ziyaret etti.

Uptown Anadolu Girne Otel’de gerçekleşen ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ve ailesinin karşıladığı heyet üyeleri, Kıbrıs’ta olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Ziyarette Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Menekay ve Uptown Girne Anadolu Otel’in Genel Müdürü Gül Atakan; Ertan Birinci’nin eşi Meliz Birinci, şirket yöneticileri oğulları Tekin Birinci ve Hilmi Birinci de hazır bulundu ... Toplantıda ilk sözü Ceop kurucu üyelerinden sanayici Mutlu Alkan alarak, Birinci ailesini 20 yıldır tanıdığını ve iş yapılabilecek Önemli bir gurup olduğunu söyleyerek iş adamı arkadaşlarına tavsiyeler de bulundu.

Ertan Birinci ise teşekkür ederek başladığı konuşmada Birinci Medya olarak yaptıkları projelerden bahsederek iş birliğine her zaman açık olduğunu vurguladı.



Kabulde konuşan Ertan Birinci, 1974 yılına kadar bayrağı ezan sesini ve Atatürk ile ve inkılaplarını yere düşürmeden mücadele etmiş bir toplumun çocukları olduklarını söyledi. Birinci ayrıca Anavatan Türkiye’nin desteği ile Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra bugünlere geldiklerini vurguladı.



Ertan Birinci ülkede birçok ilklere imza attıklarını ifade ederek, Kıbrıs Genç Tv’nin izlenebilecek her platformda oluşu sebebiyle Kıbrıs Türkünün sesini duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

On beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nden de bahseden Birinci, “üniversitemizin bir hikayesi var. On Beş Kasım Cumhuriyetin adı olduğu için üniversitemizin adına bu ismi verdik. Ülke Dışından gelen öğrenciler adımızın nereden geldiğini öğrensinle bir mücadeleyi de bilsinler İstedik ..



Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci konuşmasının sonunda ise bütün şehitleri saygıyla şükranla andı gazilere ise sevgilerini iletti.

CEO Platformu Başkanı Haldun Pak da yaptığı konuşmada Ertan Birinci ile olan bir anısını hatırlatarak teşekkür etti.Birinci global yönetim kurulu üyeleri Tekin Birinci ve Hilmi Birinci nin konuşmalarını ile devam eden toplantıda Ceop üyeleri büyük memnuniyet duyduklarını söylediler.



CEO Platformu Başkanı ve Yönetim Kurulu ziyaret sonrası Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye ziyaret anısına hediye takdiminde bulundu.