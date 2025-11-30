Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanı belirlemek üzere oy verme işlemi saat 13.30 sıralarında başladı.

Kurultayda üç aday Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli genel başkanlık için yarışıyor.

Divana kayıt olan üyeler şifrelerini alarak oylarını elektronik ortamda kendileri için hazırlanan, biri engelliler için olmak üzere 25 kabinde kullanacak.

Oy verme işlemlerinin saat 20.00 sıralarında tamamlanması ve sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Alfabetik sıraya göre, genel başkan adaylarından Asım Akansoy’un birinci sırada yer aldığı oy pusulasında, Erkut Şahali ikinci, Sıla Usar İncirli ise üçüncü sırada.

Oyların salt çoğunluğunu alan aday genel başkan seçilecek. Hiç bir adayın salt çoğunluğu elde edememesi halinde , seçim ikinci tura kalacak ve tüzük gereği ikinci tur bir hafta sonra yapılacak.

CTP’nin 8 bin civarında kayıtlı üyesi bulunuyor.