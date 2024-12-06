(spor yeni)

Atatürk Stadı’nda yer alan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken, özellikle MTG gördüğü iki kırmızı kartın yanı sıra sakatlanarak oyun dışına çıkan iki oyuncusu ve yaşadığı puan kaybı ile önemli kayıplar yaşadı.

MTG’de 27’nci dakikada Nevzat sakatlanarak yerini Mehmet Erol’a bıraktı. 45’inci dakikada gelişen MTG kontra atağında Erhun’un asistinde Opa N’guette takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün kısa süre ardından Çetinkaya’nın eşitlik golü geldi. Djabi dakikalar 45+3’ü gösterdiğinde sol çaprazdan şık plase vuruşla ilk yarının 1-1 eşitlikle tamamlanmasını sağladı.

57’nci dakikada bu kez MTG’den Opa sakatlanarak yerini Hasan Celil Evren’e bıraktı.

MTG’de 90+2’de Emre Kuvvetlişahin rakibi Batuhan Calban’a yaptığı sert faul sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+6’ncı dakikada bu kez Mehmet Erol, Djabi’ye yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören bir diğer isim oldu.

Mücadelenin devre arasında ve sonunda MTG taraftarları Çetinkaya kalecisi Türkkan Delideniz’e tepki gösterirken, maç sonunda polis ekiplerinin müdahalesi ile gerginlik yatıştırıldı.

Bu sonucun ardından Çetinkaya 16, Mağusa Türk Gücü 24 puana yükseldi.