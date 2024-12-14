AKSA Süper Lig’in 13’üncü haftası açılış maçında Çetinkaya, konuk ettiği Cihangir’i 1-0 mağlup etti.

Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada tek gol 53’üncü dakikada Yasin Doğan’dan geldi.

Çetinkaya bu galibiyetle 19 puana yükselirken Cihangir zirve yarışında önemli 3 puanı bırakarak 27 puanda kaldı. Zirve mücadelesi veren Cihangir’in son 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 de galibiyet alması dikkat çekti. Cihangir, bu maçla birlikte, maç fazlası olmasına rağmen liderliği de Miracle Değirmenlik’e devretmiş oldu.

Ligin 14’üncü haftasında Çetinkaya, Mesarya’nın konuğu olacak, Cihangir ise Esentepe’yi ağırlayacak.

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