Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Cumhuriyet Meclisi'ndeki yemin törenine ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki devir teslim törenine katılan Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cevdet Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“19 Ekim’de gerçekleştirilen seçimlerle birlikte Kıbrıs Türk halkı, bir kez daha demokratik olgunluğunu ve yerleşmiş devlet geleneğini ortaya koymuştur. Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi boyunca ülkesine değerli hizmetlerde bulunan 5. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a teşekkür ediyor; edindiği birikim ve tecrübe ile ülkesine hizmet etmeyi sürdüreceğine inanıyorum. Anavatan ve garantör Türkiye olarak, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda güçlenmesi için yakın işbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”