Girne Inner Wheel Kulübü, "Çocukların Yüzü Gülsün" projesi kapsamında Refika’nın Mutfağı'nı konuk etti.

Kulübün nisan ayı toplantıları çerçevesinde Girne Bandabuliya’da gerçekleştirilen etkinliğin geliri, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarında ihtiyaç sahibi çocukların gösteri kıyafetleri için kullanılacak.

222. Bölge Kuzey Kıbrıs Girne Inner Wheel ve Refika’nın Mutfağı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Refika’nın Mutfağı ekibi Kıbrıs’a özgü magarına bulli ve tarifi mutfağa ait olan, Kıbrıs’tan esinlenen çiçek sulu buruşuk baklava pişirdi.

Etkinlikte, Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Başkanı Zehra Deniz Yüksel, 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Kurucu Başkanı Işın Ramadan Cemil, Girne Inner Wheel Kulübü 2025-2026 Dönem Başkanı Zekiye Türköz ve Dönem sekreteri Esmeray Özceada konuşma yaptı.

-Yüksel

Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Başkanı Zehra Deniz Yüksel konuşmasında, günün konuğu Refika Birgül'ü selamlayarak, mutfağı sadece yemek pişirmekten öte bir kültür, tarih ve hikaye aktarımı haline getirdiğini söyledi.

Refika Birgül'ün, mutfağı bir anlatım dili haline getiren, hikayeler sunan, ilham veren bir isim ve değer olduğunu belirten Yüksel, etkinlikte emeği geçen herkesi kutladı.

-Cemil

222. Bölge Kuzey Kıbrıs Kurucu Başkanı Işın Ramadan Cemil de etkinliğin, Girne Belediyesi, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi ve Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi katkılarıyla yeniden toplum hizmetine açılan Bandabuliya’da yapılmasının önemine dikkat çekti.

Inner Wheel'ın Kıbrıs sevgisine değinen Cemil, “Hamarat evler çalıştıkça bu sevgi hep canlı kalacak, toplumumuz da ülkemiz de başını hep dik tutacaktır.” dedi.

-Türköz

Girne Inner Wheel Kulübü 2025-2026 Dönem Başkanı Zekiye Türköz de Refika Birgül'ün Kıbrıs kökenli olmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, ülkenin değerlerini yükseltmeyi ve çocukların daha mutlu, refah içinde ve başarılı bireyler olarak yetişmelerini amaçladıklarını söyledi.

Obeziteyle mücadele ve dengeli beslenme konularına ağırlık verdiklerini, ilkokullarda konferanslar düzenlediklerini dile getiren Türköz, çocukların ergenlik dönemine geçiş süreçlerinde fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyici ve bilgilendirici çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

-Özceada

Dönem sekreteri Esmeray Özceada ise, çocukların yüzündeki gülümsemenin geleceğe atılmış en güçlü adım olduğunu söyleyerek, Refika Birgül ve Refika’nın Mutfağı ekibine, etkinliğe anlam ve ilham kattıkları için teşekkür etti.

-Refika Birgül

Etkinlikte daha sonra Refika’nın Mutfağı ekibi Bandabuliya’nın mutfak kısmında yemekleri pişirirken kürsüye geçen Refika Birgül, katılımcılarla sohbet etti ve yapılan yemekleri tanıttı.

Bandabuliya’nın yeniden açıldığını dile getiren Birgül, kadın kooperatiflerinin rolü ve iki kooperatifin kol kola çalışmasının önemine dikkat çekti. Birgül, mekanın sadece bir satış noktası değil, adanın kültürel mirasını yaşatacak bir kültür merkezi olacağını söyledi.

Birgül, Lefkara işi gibi, geleneksel el sanatlarının modern hayata adapte edilerek yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs yemeklerinin sunulduğu etkinlik, plaket sunumu ve piyango çekilişinin ardından sona erdi.